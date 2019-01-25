شكرا لقرائتكم 21 % تراجع في السيولة المتداولة ببورصة «الكويت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 23:41

حققت بورصة الكويت خلال تعاملات أمس تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت السيولة المتداولة أمس بنسبة 21 في المئة الى 24 مليون دينار في مقابل 30 مليونا لليوم السابق وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 14 في المئة الى 123 مليون سهم في مقابل 155 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 4303 صفقات في مقابل 5042 صفقة بتراجع قدره 739 صفقة بنسبة 15 في المئة.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي أمس الخسارة الوحيدة بين مؤشرات البورصة نسبتها 0.16 في المئة تعادل 7.52 نقطة هبوطا الى مستوى 4782.62 نقطة في مقابل 4790.14 نقطة اول من أمس، فيما سجل مؤشر السوق الاول زيادة نسبتها 0.21 في المئة تعادل 11.60 نقطة الى 5493.20 نقطة في مقابل 5481.60 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.093 في المئة تعادل 4.87 نقطة هبوطا الى 5241.45 نقطة في مقابل 5236.58 نقطة لليوم السابق.

وتصدر سهم «اهلي متحد» قائمة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.20 في المئة، وصولاً إلى 232 فلسا، من تداول 41 مليون سهم، حقق بها اكبر سيولة بلغت 9.4 مليون دينار، نُفذت من خلال 492 صفقة.

وحقق سهم «ميزان» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.72 في المئة، هبوطا إلى 465 فلسا، من تداول 6.7 مليون سهم، قيمتها 363 الف دينار، جاءت من خلال 79 صفقة.

وسجل سهم «بيتك» ثان أكبر سيولة متداولة في البورصة بلغت 4.2 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.80 في المئة الى 623 فلسا.