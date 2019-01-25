شكرا لقرائتكم 77 مليون دينار زيادة في قيمة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 23:42

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة بلغت 0.92 في المئة تعادل 12.54 نقطة، صعودا الى مستوى 1374.16 نقطة في مقابل 1361.62 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 0.03 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.57 في المئة تعادل 4.56 نقطة صعودا الى 808.60 نقطة في مقابل 804.04 نقطة اول من امس، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام الى 1.76 في المئة.



أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في معدلات الاداء، اذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 8.54 مليون سهم في مقابل 9.4 مليون بنسبة تراجع 9.40 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 2.28 مليون دينار في مقابل 2.46 مليون دينار اليوم السابق بنسبة تراجع 7.4 في المئة، بينما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة الى 8.42 بليون دينار بزيادة قدرها 77 مليون دينار نسبتها 0.92 في المئة.

وبالنظر الى ابرز قطاع البورصة، نجد ارتفاع قطاع المصارف التجارية بـ 44 نقطة الى 2927 نقطة، فيما بغت مكاسب مؤشر قطاع الاستثمار 4.08 في المئة الى 671.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 2.22 نقطة الى 1243.48 نقطة واستقر مؤشر قطاع التأمين عند 1620 نقطة، فيما حافظ مؤشر الفنادق والسياحة على موقعه عند 2637.3 نقطة. اما أبرز الأسهم في تعاملات أمس فكان سهم البنك الاهلي المتحد المرتفع 2.72 في المئة تعاجل 0.02 دولار الى 0.755 دولار، 7.5 مليون سهم قيمتها 2.12 مليون، تلا سهم جي اف اتش المالية المرتفع 0.005 دولار تعادل 2.08 في المئة الى 0.245 دولار.