شكرا لقرائتكم «رينو» تدخل حقبة جديدة مع استقالة غصن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 01:01

استقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «رينو» كارلوس غصن الموقوف في اليابان من منصبه، واضعاً حداً لدوره القيادي في قطاع السيارات، ومؤذناً ببدء حقبة جديدة لمصنِّع السيارات الفرنسي.



وهذا الرجل الذي كان الأكثر نفوذاً في قطاع صناعة السيارات حتى توقيفه المفاجئ في اليابان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتهمة مخالفات مالية، كان أقيل من رئاسة مجموعتي «نيسان» و«ميتسوبيشي اليابانيتين»، لكنه بقي على رأس شركة «رينو»، فيما تولى أحد مساعديه تسيير الأعمال موقتاً أثناء توقيفه.

وأكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير لوكالة «فرانس برس» أن غصن قدم استقالته مساء أول من أمس، أي قبل اجتماع مجلس إدارة المجموعة في باريس لاختيار بديل له.

وكرئيس لـ«رينو» منذ العام 2005، لعب غصن دوراً بارزاً في تحالف الشركة الثلاثي مع «نيسان» و«ميتسوبيشي»، وتمكن من إقامة مجموعة قوية باعت مجتمعة من السيارات أكثر من أي منافس لها العام الماضي. لكن مستقبله المهني توقف بشكل صادم عندما اعتقلته شرطة طوكيو بشبهة عدم التصريح عن جزء من مداخيله بما يصل إلى ملايين الدولارات خلال 8 سنوات.

وأعلنت «نيسان» انها ستعقد اجتماعاً استثنائياً للمساهمين بحلول منتصف نيسان (أبريل) لإقالة غصن من مجلس الإدارة، بعدما كانت أقالته من رئاسة مجلس الإدارة.

وتحيط التساؤلات بمستقبل تحالف «رينو-نيسان-ميتسوبيشي» منذ توقيف واحتجاز غصن الذي ينسب له إنقاذ «نيسان» وانصهار ثقافتين مختلفتين جداً من الشركات.

وتملك «رينو» 43 في المئة من «نيسان»، التي بدورها تملك 15 في المئة من أسهم شريكها الفرنسي، من دون أن يكون لها حق التصويت.

لكن القيمة السوقية لـ«نيسان» هي ضعفي قيمة «رينو» تقريباً، ما يدعو البعض للتفكير بأن الجانب الياباني سيسعى إلى إعادة التوازن لشروط العلاقة.