شكرا لقرائتكم خبر عن تشحن موبايلك وتدفع مصاريف الجامعة.. أهم مميزات بطاقة البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق البريد المصرى خدمة بطاقات "Easy Pay"، وهى بطاقات مسبقة الدفع تتيح للعملاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من جميع الأسواق فى مصر والعالم، وتتميز هذه البطاقات باحتوائها على محفظة مالية للعميل يمكن ربطها بالهاتف المحمول واستخدامها فى عمليات الدفع من خلال خاصية "QR CODE"، وذلك باستخدام تطبيق "Scan to pay" من الهاتف المحمول.

وتهدف البطاقة إلى تسهيل المعاملات المالية، والدفع بدون استخدام النقدية أو بطاقات الائتمان، ويمكن من خلاله سداد جميع الفواتير وشحن رصيد التليفون ودفع مصاريف الجامعات، بالإضافة إلى استقبال وإرسال الحوالات المالية على الهاتف المحمول، ويمكن للمواطن إصدار البطاقة من خلال 10 خطوات وهى:

1.الذهاب إلى مكتب بريد لاستخراجها بقيمة 25 جنيها ويستوجب التأكد من صحة بيانات العميل من بطاقته الشخصية.

2.يتم استيفاء بيانات العميل من خلال استمارة مخصصة لذلك.

3.تفعيل الكارت من داخل مكتب البريد من خلال حركة استعلام على ماكينة نقاط البيع الخاصة بالبريد المصرى POS.

4. حال تعطل الماكينة أو غير موجودة فعلى العميل الاتصال بـ 16789.

5.تفعيل البطاقة من مكتب البريد عند الشراء وليس من خدمة العملاء.

6.حد السحب النقدى 35 ألف جنيه يوميًا من ماكينات نقاط البيع بمكاتب البريد.

7.السحب النقدى والاستعلام من ماكينات الصراف الآلى المملوكة للهيئة وماكينات نقاط البيع بمكاتب الهيئة مجانًا

8.يتم ربط البطاقة على تطبيق إيزى باى والذى يسمح بإرسال واستقبال الحوالات وسداد الفواتير والشراء باستخدام تكنولوجيا QR Code

9.تتيح الشراء من المتاجر والمواقع الإلكترونية محليًا ودوليًا.

10.متوافرة بـ4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وتتيح السحب النقدى الدولى.