شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار ضمن عمليات تصحيحية خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب رفض رئيسية مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي طلب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في الكونجرس في 29 من هذا الشهر في ظلال الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 1,287.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,285.90$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 96.38 مقارنة بالافتتاحية عند 96.60.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورنس كودلو عن كون الرئيس الأمريكي ترامب متفائل حيال المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بينما نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس لكون أكبر اقتصاديين في العالم "على بعد أميال وأميال" من حل القضايا التجارية، إلا أن هناك فرصة عادلة بأنهم قد يتوصلوا إلى صفقة.

ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين في 30-31 من كانون الثاني/يناير مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو لأمريكا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل الذي يحمل في طياته اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 29-30 من هذا الشهر والتصويت الثالث للبرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل.