شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أخر جلسات الأسبوع على ارتفاعات بنحو 1% مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا للمكاسب اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية في أعقاب تباين التصريحات حيال التقدم في المحادثات التجارية الجارية بين واشنطون وبكين وعلى أعتاب العديد من الأحداث الهامة المرتقبة من قبل المستثمرين والأسواق بحلول الأسبوع المقبل.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورنس كودلو عن كون الرئيس الأمريكي ترامب متفائل حيال المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بينما نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس لكون أكبر اقتصاديين في العالم "على بعد أميال وأميال" من حل القضايا التجارية، إلا أن هناك فرصة عادلة بأنهم قد يتوصلوا إلى صفقة.

ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين في 30-31 من كانون الثاني/يناير الجاري مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو لأمريكا الأسبوع المقبل الذي يحمل في طياته أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون هذا العام في 29-30 من هذا الشهر والتصويت الثالث للبرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.93% ليربح 14.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,567.09، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.02% ليربح هو الأخر 209.04 نقطة ويصل إلى المستوى 20,783.67.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.96% ليربح 30.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,189.18، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.67% ليربح هو الأخر 17.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,609.05.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 1.42% ليربح 386.27 نقطة ويصل إلى المستوى 27,507.25، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.91% ليربح هو الأخر 19.54 نقطة ويصل إلى المستوى 2,164.57.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.13% ليربح 11.43 نقطة ويصل إلى المستوى 9,120.34، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.73% ليربح 42.71 نقطة ويصل إلى المستوى 5,908.40.