شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تجرى مشاورات مع "سى آى كابيتال" لتقديم نشاط صانع السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم خضر، رئيس قطاع السمسرة بشركة سى أى كابيتال، إن الشركة تجرى مشاورات مع إدارة البورصة المصرية لتقديم خدمات نشاط صانع السوق لأول مرة فى مصر، بعد قرار الرقابة المالية بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بنشاط صانع السوق للشركات، مضيفًا أن الشركة عقدت اجتماعات مع مسئولى البورصة للتعرف على إجراءات وضوابط تقديم النشاط.

وأضاف خضر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الشركة ما زالت فى مرحلة دراسة تقديم النشاط، ولم تحسم قرارها أو موعد تقديم النشاط إلا بعد المشاورات مع إدارة البورصة.

وأصدر رئيس البورصة ضوابط القرار المنظم لقواعد صانع السوق، فى مادته الأولى من خلال تقدم الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط صانع السوق للبورصة بسجل العضوية وفقًا لقواعد العضوية والعقود المبرمة بينها وبين البورصة، على أن ترفق بطلبها المستندات.

وتهدف البورصة من إصدار "صانع السوق" تعزيز معدلات السيولة على الأسهم المقيدة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين إلى السوق المصرى، وذلك فى إطار حرص البورصة على تطوير منظومة سوق المال واستحداث الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرى ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى التى تتبنها الحكومة المصرية.

كما يهدف نشاط صانع السوق إلى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وخفض الفجوة بين سعرى العرض والطلب ومن ثم القدرة على تسييل الأوراق المالية بسهولة خاصة الأسهم الأقل نشاطًا، ما يحد من تقلبات الأسعار صعودًا وهبوطًا ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة، فضلا عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.