شكرا لقرائتكم خبر عن "بى أى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة بى أى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1.4 مليون ورقة بقيمة قدرها 1.4 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1.2 مليون ورقة، بقيمة قدرها 293.9 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى بحجم تداول بلغ 350.7 ألف ورقة، وبقيمة 203.2 ألف جنيه.

وجاءت شركتا المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.1 ألف ورقة بقيمة 0.1 ألف جنيه للأولى، فيما لم يتم التداول على الثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 3877.5 ألف ورقة مالية بقيمة 2783 ألف جنيه من خلال تنفيذ 498 عملية.