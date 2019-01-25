شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسات من الأعلى له منذ 13 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وليعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.7088 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7094، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري عند 0.7076، بينما حقق الأعلى له عند 0.7096.

هذا ولا يزال تباين التصريحات حيال ملف المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر شريك تجاري لاستراليا تلقي بظلالها شهية المخاطرة لدى المستثمرين بالإضافة إلى استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي يعد الأطول في تاريخ أمريكا وسط إصرار الحزب الجمهوري الحاكم على تمويل الكونجرس لإنشاء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك ورفض الديمقراطيين لذلك الأمر.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب أعرب أمس الخميس عن كون المفاوضات التجارية الجارية بين بلاده والصين تجري بشكل جيد جداً وأياً تكن نتيجتها فتسكون جيدة لأمريكا، موضحاً أن بكين تريد التوصل لاتفاق تجاري من واشنطون وبالأخص أن الصين في وضع سيء من جراء الرسوم الجمركية، ومضيفاً أن الولايات المتحدة قد تقوم بزيادة الرسوم الجمركية بشكل موسع إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الشهر المقبل.

وفي نفس السياق، نوه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاست لكون واشنطون وبكين يمكنهم التوصل لاتفاق تجاري بحلول آذار/مارس القادم أي قبل انتهاء المهلة الزمنية المقرر بين الطرفين لتجميد الرسوم الجمركية التي بلغت 10% وكان من المفترض أن ترتفع إلى 25% مع مطلع هذا العام، وذلك من أجل التفاوض بين أكبر اقتصاديين في العالم بهدف التوصل لاتفاق تجاري يجنبهم اندلاع حرب تجارية.

وتطرق هاست لكون الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة يزيد الشكوك حيال النمو الاقتصادي الأمريكي، بينما التوقعات تشير إلى اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ثلاثة بالمائة خلال العام الجاري 2019، مضيفاً أن فرص حدوث ركود اقتصادي في بلاده خلال العام القادم 2020 قريبة جداً من الصفر، بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أنه من المبكر جداً الحكم على المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين.

كما نوه روس لكون واشنطون وبكين بعيدين عن التوصل لاتفاق تجاري، إلا أن هناك فرصة منصفة بإمكانية التوصل لاتفاق مع الصين في نهاية المطاف، معرباً عن اعتقاده بأن كلا البلدين يرغبان في التوصل لاتفاق، مع تطرقه لكون المتضررين من فقدان الرواتب من جراء الإغلاق الجزئي للحكومة يمكنهم الحصول على قروض بمعدلات فائدة منخفضة، وأنه لا يجب أن يعتقد الشعب أنه بحلول الأسبوع المقبل سيكون هناك حل لجميع الأزمات العالمية.