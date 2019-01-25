شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."القلعة" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 52.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 199.3 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 48.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 27.5 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 42.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 34.9 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 40.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 128.2 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 27.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 60.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 17 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 108.2 مليون جنيه، تلتها "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 12.8 مليون جنيه، وقيمة تداول 36.7 مليون جنيه، ثم "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 12.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 8.7 مليون جنيه، وفى التاسع "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 11.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 22.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 253.5 مليون جنيه.