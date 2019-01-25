شكرا لقرائتكم خبر عن «وافي» يقر العقد الموحد بين المشتري والمطور العقاري والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخارطة والتابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية بمختلف أنواعها ومهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، وإصدار رخص تسويق العقارات الخارجية، وبيع الأراضي الخام، وتسويق العقارات الداخلية، وكذلك عرض الوحدات العقارية في المعارض الخارجية، ورخصة تسويقها، مقابل استلام مبالغ حجز، كما يرصد ويراقب أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخارطة دون الحصول على إحدى تلك الرخص.
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