شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة للتحول في العمل الإحصائي حتى 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبان رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد التخيفي أن الهيئة جهزت خطة عمل على خارطة التحول في العمل الإحصائي في المملكة تمتد إلى سنة 2020م، لتمكين القطاع الحكومي من رسم السياسات الحكومية، وكذلك تقديم المنتجات الإحصائية الرامية لدعم القطاع الخاص والاستثمار.

وأكد في كلمته في لقاء تعريفي بأنشطة الهيئة بالغرفة التجارية الصناعية بحائل مؤخرا على أن الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الخاص يعدان شريكين في التنمية وأحد عملاء الرقم الإحصائي.

وكشف د.التخيفي عن وجود فكرة لعقد شراكة مستقبلا مع هذه القطاعات والغرفة التجارية الصناعية تهدف إلى إيجاد تكامل حكومي مع القطاع الخاص لدعم التنمية في منطقة حائل، مشيراً إلى وجود توسع في العمل الإحصائي، حيث بلغ في عام 2018م، 56 مسحاً ميدانياً.

وأضاف: إن الهدف الرئيسي من هذا المسح هو خدمة القطاعات الخاص والحكومي والدولي في بناء المؤشرات، إضافة إلى خدمة الهيئة العامة للإحصاء في سد المتطلبات الدولية «مجموعة الدول الـ20»، وكذلك متطلبات الأمم المتحدة والصندوق الدولي، وكذلك متطلبات أهداف التنمية. وكشف معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه مع نهاية عام 2020م، ستنتهي عملية التحول في العمل الإحصائي في المملكة لتكون الهيئة هيئة إحصائية عالمية.