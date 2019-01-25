شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة للتحول في العمل الإحصائي حتى 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وأكد في كلمته في لقاء تعريفي بأنشطة الهيئة بالغرفة التجارية الصناعية بحائل مؤخرا على أن الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الخاص يعدان شريكين في التنمية وأحد عملاء الرقم الإحصائي.
وكشف د.التخيفي عن وجود فكرة لعقد شراكة مستقبلا مع هذه القطاعات والغرفة التجارية الصناعية تهدف إلى إيجاد تكامل حكومي مع القطاع الخاص لدعم التنمية في منطقة حائل، مشيراً إلى وجود توسع في العمل الإحصائي، حيث بلغ في عام 2018م، 56 مسحاً ميدانياً.
وأضاف: إن الهدف الرئيسي من هذا المسح هو خدمة القطاعات الخاص والحكومي والدولي في بناء المؤشرات، إضافة إلى خدمة الهيئة العامة للإحصاء في سد المتطلبات الدولية «مجموعة الدول الـ20»، وكذلك متطلبات الأمم المتحدة والصندوق الدولي، وكذلك متطلبات أهداف التنمية. وكشف معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه مع نهاية عام 2020م، ستنتهي عملية التحول في العمل الإحصائي في المملكة لتكون الهيئة هيئة إحصائية عالمية.
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