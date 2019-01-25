شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُغلق الجلسة على تباين مع فشل إنهاء الإغلاق الحكومي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية اليوم في ظل استمرار فشل إنهاء الكونجرس للإغلاق الحكومي وعدم التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، ولكن "ناسداك" أغلق مرتفعاً.



ولم يتمكن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ من تمرير قانون ينهي الإغلاق الحكومي بسبب رفض الجمهوريين الموافقة دون تمويل الجدار الذي طلب الرئيس "دونالد ترامب" بناءه على الحدود مع المكسيك.



وتلقت أسهم شركات الطاقة دعماً من ارتفاع خام "ويست تكساس" بنسبة 1% ليغلق عند 53.13 دولار للبرميل، في حين تراجع "برنت" خمسة سنتات مغلقاً عند 61.09 دولار للبرميل.



وانخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.6% إلى 105.7 دولار بعد قرار الحكومة الصينية بحجم محرك البحث التابع للشركة "بينج".



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بحوالي 0.1% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 24553 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 24626 نقطة وأقل مستوى عند 24422 نقطة.



على النقيض، ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 7073 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 7079 نقطة وأقل مستوى عند 7030 نقطة.



وارتفع أيضاً "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (حوالي ثلاث نقاط) إلى 2642 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 2647 نقطة وأقل مستوى 2627 نقطة.