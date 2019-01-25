شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع وسط تصريحات متضاربة بشأن العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل و"بتكوين" اليوم وسط طلب ضعيف في أعقاب تصريحات متضاربة تتعلق بالعملات الرقمية أطلقها محللون.



وصرحت المديرة التنفيذية لـ"ناسداك" "أدينا فريدمان" بأن العملات الرقمية سوف يكون لها دوراً هاماً في المستقبل مع ضرورة دمجها داخل الاقتصادات وتنظيم أنشطتها ووجود شفافية في التداول عليها.



على النقيض، توقع محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" المزيد من الانخفاض في سعر "بتكوين" على وجه الخصوص لتصل إلى 1260 دولاراً في الفترة المقبلة، وأكد المحللون أيضاً على أن تكنولوجيا "بلوك شين" لن تستفيد منها البنوك قبل خمس سنوات على الأقل.



ومن الجدير بالذكر أن المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس" "جيمي ديمون" هاجم مراراً العملات الرقمية ووصف "بتكوين" بشكل خاص بـ"الاحتيال".



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:31 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر لها اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وارتفعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 0.9% إلى 3569 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 3621 دولاراً وأقل سعر عند 3549 دولاراً.