شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يقدم 120 وظيفة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

يقدم فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالجوف نحو 120 وظيفة من خلال فرعه المتنقل والمشارك بالمهرجان الدولي للزيتون بالجوف في نسخته الثانية عشر، والمجهز لاستقبال ذوي الإعاقة من خلال مصعد مخصص لهم.

وأوضح مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الجوف بسام بن ذياب الدرعان أن الفرع يقدم نحو 120 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة في تخصصات متعددة مثل الهندسة والتخصصات الصحية والمحاسبة والحاسب الآلي بالإضافة لعدد من الوظائف التي شملها قرار التوطين في 12 نشاط حددتها وزارة العمل في وقت سابق.