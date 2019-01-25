شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يقدم 120 وظيفة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الجوف بسام بن ذياب الدرعان أن الفرع يقدم نحو 120 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة في تخصصات متعددة مثل الهندسة والتخصصات الصحية والمحاسبة والحاسب الآلي بالإضافة لعدد من الوظائف التي شملها قرار التوطين في 12 نشاط حددتها وزارة العمل في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يقدم 120 وظيفة بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.