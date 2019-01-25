شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تراجع النمو العالمي تهبط بالنفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الخميس بفعل استمرار المخاوف من أن يتسبب تباطؤ النمو العالمي في كبح الطلب على الوقود وبعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وبلغ سعر خام برنت 60.85 دولار للبرميل منخفضا 29 سنتاً بما يعادل 0.5% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.37 دولار للبرميل بتراجع 25 سنتا مقارنة مع الإغلاق السابق.

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إن المنظمة وحلفاءها لا يستبعدون اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم القادم في إبريل/‏ نيسان إذا زادت المخزونات في الربع الأول من العام.

وفي ظل القلق من هبوط أسعار النفط وارتفاع الإمدادات، اتفقت «أوبك» وبعض المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا في ديسمبر/‏ كانون الأول على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019.

ومن المقرر أن يجتمع المنتجون يومي 17 و18 إبريل/‏ نيسان لمراجعة الاتفاق.

ولم يستبعد الأمين العام لأوبك، اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت مخزونات الدول الصناعية الارتفاع فوق متوسط خمس سنوات.

وأضاف : «شهدنا ارتفاع المخزونات فوق متوسط الخمس سنوات. ومنذ شهرين شهدنا عجزاً. نهدف إلى ضمان بقاء المخزونات دون متوسط الخمس سنوات».

ومن شأن تعافي أسعار النفط هذا العام أن يعزز الآمال بين المنتجين بأن اتفاق خفض الإمدادات، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير/‏ كانون الثاني، يؤتي ثماره. وارتفع سعر النفط متجاوزاً 60 دولاراً للبرميل، بعد نزوله دون 50 دولاراً في نهاية 2018.

وقال باركيندو إن المنتجين يطبقون تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط لتجنب زيادة المخزون خلال الربع الأول، واستجابت سوق الخام بشكل جيد.

ونفذت السعودية، أكبر مصدري الخام، تخفيضات أحادية الجانب في إنتاجها خلال شهر ديسمبر/‏ كانون الأول، قبل بدء سريان الاتفاق.

وقال الأمين العام: «شهدنا تخفيضات قوية من كبار المنتجين لتجنب ارتفاع المخزونات من جديد في الربع الأول ونحن راضون للغاية عن استجابة السوق».

قال هيو فريم مدير المحفظة لدى فريم فندز في سيدني «سوق الخام تركز حاليا على مخاوف النمو العالمي بشكل أساسي ويبدو أنها تنظر إلى قراءات المخزونات باعتبارها (عاملاً) ثانوياً».

وأضاف «خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات 2019-2020 والتصريحات الواردة باستمرار من دافوس والتي تؤكد على أنهم يتوقعون تباطؤ النمو العالمي على مدى العامين القادمين يفرض ضغوطا بيعية على النفط».

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 بسبب ضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة.

وتضررت المعنويات في سوق النفط أيضا بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد أن خفضت المصافي الإنتاج وفقا لما أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي أول أمس الأربعاء.

وقال المعهد إن مخزونات الخام زادت بمقدار 6.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يناير/‏‏‏ كانون الثاني لتصل إلى 443.6 مليون برميل.

(وكالات)