65.6 % من التداولات على 3 بنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.97% ليغلق عند 5019.16 نقطة، بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع 1.55% والعقار 0.63%، وسط تراجع الخدمات المالية 0.51% والسلع 4.33%.

شهد السوق سيولة بقيمة 182.1 مليون درهم، عبر تداول 28.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1304 صفقات، حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 11 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات أخرى.

وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 65.1 مليون درهم، مقابل 32 مليوناً على «أبوظبي التجاري» و22.4 مليون على «الاتحاد الوطني»، وبذلك تبلغ تداولات البنوك الثلاثة 119.5 مليون درهم أو 65.6% من الإجمالي. وتم كذلك تداول 41.4 مليون درهم على «اتصالات» و7.7 مليون على «الدار».

وسجل «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر نسبة ارتفاع سعري 8.87% إلى 0.72 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 5.29% إلى 9.15 درهم، و«الخليج للمشاريع الطبية» 4.12% إلى 1.77 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 3.15% إلى 2.29 درهم، و«الاتحاد الوطني» 2.4% إلى 5.11 درهم.

وشهد «القدرة القابضة» أكبر نسبة تراجع بنحو 9.94% إلى 0.72 درهم، و«العالمية القابضة» 7.85% إلى 0.81 درهم، و«أغذية» 4.52% إلى 3.8 درهم، و«سوداتل» 1.62% إلى 0.36 درهم و«دانة غاز» 0.98% إلى 0.91 درهم.