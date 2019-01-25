«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» يناقشان الثلاثاء تطورات الدمج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أعلن بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، أمس، أن مجلس إدارة كل منهما سيجتمع بشكل منفصل يوم الثلاثاء 29 الجاري، لمناقشة آخر تطورات موضوع عملية الدمج والاستحواذ المقترحة بين البنكين مع مصرف الهلال.

وشكّل «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» لجاناً من الخبراء الاستشاريين الماليين والقانونيين في وقت سابق، والتي أنجزت دراسة الاندماج بين البنوك الثلاثة. وكانت مصادر قالت ل«الخليج» إن اللجان أنجزت عملية تقييم أسعار أسهم وحصص ملاك ومساهمي البنوك الثلاثة ، ليتم الكشف عن التفاصيل خلال الربع الأول من العام الجاري، لبدء إجراءات الموافقات والتنفيذ على أرض الواقع.

ومع إعلان «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» في إفصاحين منفصلين عن موعد اجتماع مجلسي إدارتيهما لمناقشة تطورات الاندماج ، صعد سهم «أبوظبي التجاري» 5.29% أمس ليغلق مع نهاية جلسة التداول عند 9.15 درهم، فيما صعد سهم بنك الاتحاد 2.4% وأغلق عند 5.11 درهم وسط تداولات 22.5 مليون درهم، الأمر الذي دعم اختراق مؤشر سوق أبوظبي 5000 نقطة مجدداً.

وتلقت أسواق المال المحلية، دعماً أسبوعياً من الأسهم القيادية في العقار والبنوك التي واصلت تقلبها ، وسط مشتريات أجنبية ومؤسساتية بنسب متواضعة، بالنظر إلى ضعف مستويات السيولة، مع إغلاق مؤشر سوق دبي على ارتفاع طفيف 0.1% عند 2514 نقطة، وارتفاع «أبوظبي» 0.68% عند 5019 نقطة.

وعلى صعيد أسبوعي، ارتفع «إعمار العقارية» 2.75%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.2%، و«دبي الإسلامي» 0.78%، كما صعد «أبوظبي الأول» 0.68%، و«أبوظبي التجاري» 8.41%، و«الاتحاد الوطني» 5.14%.

وبلغت السيولة الأسبوعية 1.3 مليار درهم، منها 553.86 مليون في دبي، و762.86 مليون في أبوظبي.

وعلى صعيد التداولات، حسب الجنسيات في سوق دبي ، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء بصافي 46.68 مليون درهم، محصلة شراء، بينما اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي 68.7 مليون درهم.