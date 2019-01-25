شكرا لقرائتكم خبر عن غصن يغادر «رينو».. و«نيسان» تجتمع استثنائياً إبريل المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ وزير المالية الفرنسي برونو لومير تلفزيون «بلومبيرج» في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، أمس الخميس، أن كارلوس غصن استقال من شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو. وقال لومير إن السلطات الداخلية لرينو أُبلغت بهذه الاستقالة، أول أمس الأربعاء.

وكان مصدر قريب من الشركة أشار في وقت سابق، لفرانس برس، إلى أن غصن قد استقال، قائلاً: إن «مجلس الإدارة سيُبلغ فوراً».

وتنصّب «رينو» تييري بولوريه، مساعد غصن وخلفه، وجان دومينيك سينار، الذي كان رئيس مجموعة «ميشلان»، رسمياً على رأسها.

ويتمتع سينار بدعم الحكومة الفرنسية؛ المسهم الأول في المجموعة ب15% من رأسمالها، وحوالي 22% من حقوق التصويت. وكان قد قرر التخلي عن رئاسة ميشلان في مايو/‏أيار، وأعد لخلافته.

أما بولوريه، فيتولى إدارة المجموعة بالنيابة منذ نهاية نوفمبر/‏تشرين الثاني، ويمثل الاستمرارية داخل المجموعة التي التحق بها في 2012 قادماً من مجموعة «فوريسيا». وحتى توقيفه في 19 نوفمبر/‏تشرين الثاني، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة «رينو» ومديرها العام، ورئيساً لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»، ورئيس مجلسي إدارتي «نيسان وميتسوبيشي موتورز».

وتتهم النيابة اليابانية غصن، بعدم الإفصاح عن جزء كبير من دخله في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2018، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجراً زائداً.

وكان غصن قد احتفظ حتى الآن، على الرغم من الاتهامات الموجهة له في اليابان، بلقب الرئيس، المدير العام. ولكن شركة «رينو» أوكلت عقب الإعلان عن الاتهامات الموجهة لغصن في اليابان، منصب إدارة الشركة مؤقتاً لنائبه حتى ذلك الحين، تيري بولور.

ولم تعثر «رينو» عند مراجعة المبالغ التي دفعتها لغصن عامي 2017 و2018 على مخالفات مالية أو احتيال. وأعلنت الشركة أنها لا تزال تنظر في السنوات السابقة لهذين العامين.

وهناك تشارك متبادل بين «رينو» و«نيسان». وأعفت شركتا «نيسان» و«ميتسوبيشي» غصن من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه في اليابان. وهناك مخاوف في فرنسا بشكل خاص بشأن إمبراطورية السيارات التي يقف غصن وراءها، ويشرف عليها.

وكان قد أعلن الجمعة الماضي، أن غصن حصل بشكل غير مشروع، على مبالغ بالملايين من شركة هولندية تابعة لشركة «رينو».

واعتبر جان دومينيك سينار الذي عين في منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو أمس الخميس أن التحالف مع شركتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين «ضروري للغاية» بالنسبة للمستقبل.

وقال سينار للصحفيين بعد تعيينه في منصبه: «وسط التحولات الكبرى في عالم السيارات، لا يمكننا أن نبقى بمفردنا. لهذا السبب التحالف ضروري للغاية». (وكالات)