حصة بوحميد تستعرض تجربة الإمارات في دمج أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات تركز على تطوير بيئة مجتمعية متكاملة، تدمج كافة الفئات وتلبي احتياجاتها وتطلعاتها، وترتقي بمستويات جودة حياتها، وتعمل على ابتكار الوسائل والأدوات الكفيلة بتحويل المدن والمجتمعات السكنية إلى أماكن صديقة للإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان: «المدن متعددة المفاهيم والتحضر».

وجمعت جلسة المدن متعددة المفاهيم والتحضّر، ممثلي الحكومات والمسؤولين، ورؤساء البلديات ورجال الأعمال والمجتمع المدني. وبحث المشاركون فيها دور المنتدى الاقتصادي العالمي في توفير منصة لمساعدة المدن في مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والهجرة، والتنقل الآمن، وكفاءة الطاقة، والصحة، والمياه، وإدارة النفايات، والإسكان، والشمولية، والشيخوخة، والثورة الصناعية الرابعة.

واستعرضت حصة بوحميد خلال الجلسة، تجربة دولة الإمارات الريادية في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتطبيق مفهوم الشمولية في الرعاية والتمكين، والتنمية المستدامة، والمبادرات الحكومية المستدامة، لتلبية متطلبات كافة فئات المجتمع، ومستهدفات رؤية 2021، المرتبطة بدمجها وتنميتها، وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات، وتركيز الرؤية على مكانة أصحاب الهمم في المجتمع.