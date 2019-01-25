شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «عقارات النيل» بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، افتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة و شؤون المصريين بالخارج معرض عقارات النيل أمس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

‎وأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان في حديث لوسائل الإعلام أهمية المعرض في التعريف بالمشاريع العقارية الجاري تطويرها في جمهورية مصر العربية.

وذكر أن أبوظبي بفضل القيادة الرشيدة أصبحت مركزاً لاستضافة الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية المهمة، مشيراً إلى أن الإمارة ستشهد خلال الفترة المقبلة فعاليات معرض «آيدكس 2019» وعرض «سيتي سكيب أبوظبي» وغيرهما من الفعاليات المهمة.

ويعتبر معرض عقارات النيل واحداً من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية والدولية، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من أبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار وجذب القوة الشرائية للسوق المصري.

‎وتم أمس تنظيم جلسة نقاشية على هامش المعرض لمناقشة كيفية الترويج لمصر ودعم صورتها خارجياً، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومجموعة من أهم المتحدثين والمطورين العقاريين، وذلك لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العربية من خلال عرض وجهات نظر الحكومة ومجتمع الأعمال والمطورين العقاريين على العالم العربي.

‎يضم معرض عقارات النيل مجموعة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، وذلك لعرض مشروعاتهم من عقارات متنوعة، إضافة إلى كونه منصة متميزة للمطورين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصر ودوره في فتح أسواق جديدة بالخارج وتنمية المحافظ العقارية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض تزايداً ملحوظاً في عدد الزوار هذا العام، حيث شهد العام الماضي ما يزيد على 3800 زائر للمعرض.‎

بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، افتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة و شؤون المصريين بالخارج معرض عقارات النيل أمس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

‎وأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان في حديث لوسائل الإعلام أهمية المعرض في التعريف بالمشاريع العقارية الجاري تطويرها في جمهورية مصر العربية.

وذكر أن أبوظبي بفضل القيادة الرشيدة أصبحت مركزاً لاستضافة الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية المهمة، مشيراً إلى أن الإمارة ستشهد خلال الفترة المقبلة فعاليات معرض «آيدكس 2019» وعرض «سيتي سكيب أبوظبي» وغيرهما من الفعاليات المهمة.

ويعتبر معرض عقارات النيل واحداً من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية والدولية، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من أبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار وجذب القوة الشرائية للسوق المصري.

‎وتم أمس تنظيم جلسة نقاشية على هامش المعرض لمناقشة كيفية الترويج لمصر ودعم صورتها خارجياً، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومجموعة من أهم المتحدثين والمطورين العقاريين، وذلك لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العربية من خلال عرض وجهات نظر الحكومة ومجتمع الأعمال والمطورين العقاريين على العالم العربي.

‎يضم معرض عقارات النيل مجموعة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، وذلك لعرض مشروعاتهم من عقارات متنوعة، إضافة إلى كونه منصة متميزة للمطورين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصر ودوره في فتح أسواق جديدة بالخارج وتنمية المحافظ العقارية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض تزايداً ملحوظاً في عدد الزوار هذا العام، حيث شهد العام الماضي ما يزيد على 3800 زائر للمعرض.