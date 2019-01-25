شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتقلب على وقع نتائج الشركات وضبابية الاتفاق التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقلبت المؤشرات العالمية أمس بفعل توقعات تراجع النمو العالمي وضبابية الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني من جهة بينما في الاتجاه الآخر دعمت النتائج الإيجابية لبعض الشركات الأمريكية وانتعاش قطاع التكنولوجيا والرقائق المؤشرات خاصة في أوروبا.

وانزلق مؤشر «داو جونز» للهبوط عند بداية تعاملات «وول ستريت» بعد أن قال ويلبر روس وزير التجارة: إن الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن الصفقة التجارية، وتراجع المؤشر 40 نقطة بنسبة 016% مسجلاً 24.535.15 نقطة

وتم تداول مؤشر «استاندرد آند بورز 500» بشكل هامشي متراجعا عند الفتح 4 نقاط بنسبة 0.27% ليسجل 2.663.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.2 % رابحا 24 نقطة مسجلا 7.049.23 نقطة.

تأتي تصريحات روس في الوقت الذي تحاول فيه الصين والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري قبل بداية شهر مارس/‏آذار. إذا لم يتم ذلك، فستصبح الرسوم الأمريكية الإضافية على السلع الصينية سارية المفعول. حيث انخرط البلدان في حرب تجارية منذ العام الماضي.

وساعدت تقارير الأرباح القوية في تخفيف الضربة من تعليقات روس أمس الخميس. وكانت شركات «بريستول مايرز» و«الخطوط الجوية الأمريكية» و«جيت بلو» من بين الشركات التي حققت أرباحًا أفضل من المتوقع.

ويستمر موسم الأرباح هذا الأسبوع، مع شركات «إنتل» و«ستاربكس» و«ويسترن ديجيتال» التي من المقرر أن تقدم تقاريرها بعد إغلاق الأمس.

وراقب المستثمرون أيضًا واشنطن مع دخول إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

وكانت المؤشرات الأمريكية أغلقت على ارتفاع طفيف أول أمس الأربعاء بدعم من سلسلة تقارير إيجابية لأرباح الشركات، لكن القلق بشأن التوترات التجارية وأطول إغلاق للحكومة الاتحادية في تاريخ الولايات المتحدة قيدا المكاسب.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 173.78 نقطة، أو 0.71 %، إلى 24578.26 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.80 نقطة، أو 0.22 %، ليغلق عند 2638.70 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 5.41 نقطة، أو 0.08 %، إلى 7025.77 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات أمس الخميس في الوقت الذي تلقى فيه قطاع التكنولوجيا الدعم من نتائج فاقت التوقعات حققتها «اس.تي ميكرو» لصناعة الرقائق، في حين أثرت أسهم النفط سلباً على السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وهي النسبة نفسها التي صعد بها المؤشر «داكس» الألماني، بينما تراجع «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4%.

وقفزت أسهم «اس.تي ميكروإلكترونيكس» لصناعة الرقائق 7% بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق هامش يفوق المستهدف قليلا في الربع الأخير من العام الماضي، وإن توقعت انخفاضا حادا في مبيعات الربع الأول من العام الحالي.

وصعد قطاع التكنولوجيا 1.4% مع شراء المستثمرين فيه مراهنين على إعلان شركات صناعة الرقائق عن أنباء جيدة. وتكابد شركات صناعة الرقائق تباطؤاً في الطلب. وقفزت أسهم «ايه.ام.اس» و«سيلترونيك» و«إنفينيون» و«ايه.اس.ام.ال» بما بين 3.7% و73%.

وأثرت نتائج أعمال مخيبة للتوقعات على بعض الشركات، وهبطت أسهم «نوفوزايمس» الدنماركية للأدوية 4.3% لتتصدر الأسهم المتراجعة على المؤشر «ستوكس» بعد أن قال المدير المالي للشركة: إن من المرجح أن تظل أسواق الشرق الأوسط ضعيفة في 2019.

وفي الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر «نيكاي» 0.09 % ليغلق المؤشر القياسي عند 20574.63 نقطة . وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1552.60 نقطة في حين قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق والقطاع المالي المكاسب.

وحققت شركات صناعة معدات الرقائق أكبر مكاسبها بعد أن فاقت أرباح «تكساس انسترومنتس» التوقعات، مما هدأ مخاوف المستثمرين التي أوقدت شرارتها تحذيرات من «أبل» بشأن تباطؤ سوق الهواتف الذكية.

وارتفعت أسهم «أدفانتست كورب» 6.2% وقفزت أسهم «طوكيو إلكترون» 4.5% وزادت أسهم «سكرين هولدنجز» 5.9%.

وصعد القطاع المالي مع ارتفاع مؤشر البنوك 1.1% وصعود مؤشر شركات الوساطة في الأوراق المالية 1.6%.

وقفزت أسهم «كابو.كوم» للأوراق المالية 20.9% لتبلغ الحد الأعلى للارتفاع، بعد تقرير إخباري بأن «كيه.دي.دي.آي» للاتصالات تدرس الاستثمار فيها. وأغلقت أسهم «كيه.دي.دي.آي» منخفضة 0.4%. (وكالات)