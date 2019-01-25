«المحمول» يحتكر تصفح الإنترنت لثلثي البشرية 2025

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة متخصصة أن ثلثي متصفحي الإنترنت عام 2025 سيدخلون مواقعها عبر هواتفهم المتحركة حصرياً، وهو ما يعادل 3.7 مليار مستخدم أو 72.6%.

وتوقعت الدراسة أن يتصفح الشبكة أكثر من 1.3 مليار مستخدم عبر الهاتف الذكي والكمبيوتر الشخصي معاً بحلول نفس العام، وفقاً لتقرير نشره المركز العالمي لأبحاث الإعلانات، استناداً إلى بيانات من شركة «جي إس إم أرينا» لتجارة الهواتف المتحركة.

أما عدد متصفحي الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي، فلا يزيد على تسعة وستين مليون مستخدم.

ويبلغ عدد متصفحي الشبكة عبر الهواتف الذكية حالياً، حسب الدراسة ملياري مستخدم، وهو ما يعادل 51% من مستخدمي الهواتف عالمياً، البالغ عددهم 3.9 مليار مستخدم.

وأشارت الدراسة إلى أن النسبة الأكبر من النمو في استخدام الهواتف الذكية، ستأتي من الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان، في حين سيكون هناك 2.4 مليار شخص لا يمتلكون هواتف محمولة بحلول عام 2025.

وتوفر هذه الأرقام فرصاً ضخمة للشركات في مختلف القطاعات لبيع منتجاتها عبر الإنترنت، وقد تم إنفاق 101 مليار دولار على مشتريات عبر تطبيقات الهاتف المحمول وحدها في 2018. واستحوذت الصين على ما يقرب من 40% من هذا المبلغ.ويُنتظر أن تطور تقنية الجيل الخامس التي ستطرح هذا العام، أنشطة التجارة الإلكترونية والتعامل مع الإنترنت عبر الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن تُنفق الشركات مزيداً على الإعلان عن منتجاتها عبر الهواتف الذكية، أ بحلول نهاية عام 2019، في حال استمرار معدلات النمو الحالية في 12 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين. وقد أنفقت الشركات عام 2018 حوالي 137.9 مليار دولار على عروضها الإعلانية عبر الهواتف الذكية؛ أي ما يعادل 35.36 دولار لكل مستخدم.

ويخضع الوقت الذي يقضيه المتصفحون على الهواتف الذكية لمتابعة دقيقة، حيث تجاوز لأول مرة عدد متصفحي الشبكة عبر أجهزة الكمبيوتر.

ومن المتوقع أن يقضي الناس ثلاث ساعات و22 دقيقة كل يوم هذا العام في تصفح الشبكة على هواتفهم الذكية، متجاوزاً الوقت الذي يقضونه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو محمول أو لوحي، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ثلاث ساعات و19 دقيقة، بانخفاض تسع دقائق عن عام 2018.