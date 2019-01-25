الأميري تطالب بتوظيف العلوم في بناء المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافوس: ”الخليج 365”

أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة أهمية تعزيز الدراسات والبحوث في مجالات العلوم المتقدمة والاستعانة بمخرجاتها كركيزة رئيسية في وضع سياسات حكومية هادفة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم، داعية إلى تبني المقاربات العلمية في تحديد مسار القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد، وإلى تعزيز التعاون والتنسيق الدولي. جاء ذلك، خلال مشاركة سارة الأميري في سلسلة جلسات عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتناولت تحديات العصر الرقمي ومستقبل علوم استكشاف الفضاء وسبل بناء جسور التواصل بين العلوم المتقدمة وأفراد المجتمع.

وأكدت الأميري خلال مشاركتها في جلسة بحثت «دور العلوم المتقدمة في توجيه السياسات الحكومية» على أهمية وضع العلوم ومخرجات البحث العلمي على رأس أولويات صناع السياسات الحكومية، وقالت: إن توجيه العلوم المتقدمة بوصلة السياسات الحكومية وخطط التنمية منهج نابع من رؤية قيادة دولة الإمارات التي تركز على توظيف مخرجات البحث العلمي في دعم مسيرة صناعة المستقبل، ما يتجلى في العديد من المشروعات والمبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها دولة الإمارات. وأضافت: تكمن أهمية العلوم في رصد التحديات وابتكار آليات التغلب عليها بما يسهم في تطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المجتمعات مثل التعليم والصحة والمياه والأمن الغذائي والطاقة، إضافة إلى دورها في تحديث البنية التحتية المواكبة لمتطلبات المستقبل.

في السياق ذاته، أكدت سارة الأميري خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «عصر الفضاء الجديد» عقدت ضمن فعاليات المنتدى، على أن استكشاف الفضاء والمضي قدماً في أبحاثه وتجاربه، لم يعد خياراً للحكومات بل ضرورة تفرضها تحديات العصر والمساعي من أجل بداية جديدة.

وأضافت الأميري أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في استكشاف الفضاء بأيادِ وطنية خلال فترة قياسية، أبرزها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي ندخل من خلاله سباق استكشاف الكوكب الأحمر، ونحن منفتحون على كافة فرص التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه العديد من الدول، ونؤمن بأنه لا بديل للتعاون من أجل تحقيق الهدف المشترك وإيجاد الفرص لتحسين حياة البشر.

أكدت سارة الأميري خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان «مستقبل العلوم والتكنولوجيا في المجتمع»، أهمية دور العلوم الإيجابي في ازدهار الحضارة العربية، مشددة على أن تعزيز بيئة العلوم والبحث العلمي يمثل ركيزة رئيسية لريادة الدول.