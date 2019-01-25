شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي يخترق مستوى 5000 نقطة بدعم «البنوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تجاوز مؤشر سوق أبوظبي مستوى 5000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من شهرين، ليرتفع بنسبة 0.97%، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك وخاصة مع محادثات بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» حول عملية الاندماج والاستحواذ، بينما تراجع مؤشر سوق دبي0.10%، بضغوط من قطاع البنوك.

واصلت السيولة المتدنية إحكام سيطرتها على أداء أسواق الأسهم المحلية حيث يتزامن مع موسم إعلان الشركات عن نتائجها السنوية لعام 2018، والتي يتوقع أن تشهد توزيعات أرباح مغرية، إلا أن هذا الأمر لم يشفع لمستويات السيولة الضعيفة التي بلغت في السوقين نحو 333.6 مليون درهم، بتداول 107.9 مليون سهم، نفذت في 3530 صفقة، والتي توزعت على 182.2 مليون درهم بتداول 28.9 مليون سهم في أبوظبي، فيما شهد سوق دبي 151.4 مليون درهم، بتداول 79.9 مليون سهم.

وشهد مؤشر سوق دبي المالي حالة من التذبذب حتى استقر متراجعاً بنسبة هامشية بلغت 0.10%، إلى 2514.36 نقطة، مقلصاً الخسائر التي مني بها خلال الجلسة، مدعوماً بارتفاع قياديات البنوك التي خففت من تراجع معظم الأسهم.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.26%، وسط ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.39% إلى 5.14 درهم، بتداول 14.25 مليون درهم، كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.22% إلى 9.22 درهم، بتداول 5.8 مليون درهم، كما صعد «جي إف إتش» 0.57% إلى 0.887 درهم. وعاد «أملاك» نحو التراجع بنسبة 3.68% إلى 0.366 درهم.

وارتفع «أرابتك» وحيداً في قطاع العقار، بنسبة 0.48% إلى 2.11 درهم، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 1.32% إلى 3.75 درهم، و«ديار للتطوير» 2.96% إلى 0.361 درهم، و«داماك العقارية» 0.83% إلى 1.19 درهم و«إعمار العقارية» 0.48% إلى 4.11 درهم، بتداول 56.2 مليون درهم.

وانخفض مؤشر الاستثمار 0.47%، مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.77% إلى 1.29 درهم و«شعاع كابيتال» 1.84% إلى 0.80 درهم، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 1.1% إلى 0.829 درهم.

وارتفع مؤشر الخدمات 1.02%، مع ارتفاع «تبريد» 1.18% إلى 1.72 درهم، و«أمانات» 0.93% إلى 1.09 درهم. وفي السلع، تراجع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.59% إلى 0.247 درهم.

وهبط التأمين 1.21%، مع تراجع «عُمان للتأمين» 10% إلى 1.62 درهم و«أمان» 4.73% إلى 0.503 درهم و«دار التكافل» 0.61% إلى 0.485 درهم، فيما ارتفع «سلامة» 0.62% إلى 0.484 درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.97% ليتجاوز مستوى 5000 نقطة، عند 5019.16 نقطة، بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع 1.55% والعقار 0.63%، وسط تراجع الاستثمار والخدمات المالية 0.51% والسلع 4.33%.

وجاء الدعم الأكبر من قطاع البنوك، بعد إعلان كل من «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» عن اجتماعات مجالس الإدارة حول عملية الدمج أو الاستحواذ المرتقبة، حيث ارتفع «أبوظبي التجاري» 5.29% إلى 9.15 درهم، بتداول 32 مليون درهم، و«الاتحاد الوطني» 2.4% إلى 5.11 درهم. كما صعد «أبوظبي الأول» 1.24% إلى 14.7 درهم، بتداول 65 مليون درهم.

وشهدت أسهم العقار ارتفاعاً جماعياً، مع ارتفاع «إشراق العقارية» 0.42% إلى 0.48 درهم و«الدار العقارية» 0.66% إلى 1.53 درهم و«رأس الخيمة العقارية» 0.66% إلى 0.46 درهم. وفي قطاع الطاقة، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 3.15% إلى 2.29 درهم، فيما تراجع «دانة غاز» 0.98% إلى 0.91 درهم.

ونشطت مشتريات الأجانب في السوقين لتبلغ 183.1 مليون درهم، فيما وصلت المبيعات إلى 136 مليون درهم، حيث وصل صافي الاستثمار الأجنبي كمحصلة شراء نحو 47.1 مليون درهم.

أما المواطنون، فاتجهوا نحو البيع، مسجلين مشتريات بقيمة 115.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 154.5 مليون درهم، ليصل صافي الاستثمار إلى 39.2 مليون درهم، كمحصلة بيع.

وسجل العرب محصلة بيعية في السوقين بقيمة 2.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 16.4 مليون درهم ومبيعات بقيمة 19 مليون درهم. كما بلغت محصلة بيع الخليجيين نحو 5.2 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات في السوقين نحو الشراء، بمحصلة بلغت 28 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 257.2 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 229.2 مليون درهم.