شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم تويوتا» تطلق أول بطاقة مسبقة الدفع في قطاع السيارات بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت «الفطيم تويوتا» أول بطاقة مسبقة الدفع في قطاع السيارات بالمنطقة، بالشراكة مع «بنك نور» و«ماستركارد» و«بطاقة فليكس- إي». وتتيح بطاقة مكافآت تويوتا الفرصة للاستفادة من عروض ومزايا تشمل استرداد مبلغ نقدي يصل إلى 10,000 درهم عند شراء سيارة «تويوتا». ويمكن استخدام البطاقة في مراكز صيانة «تويوتا» وقائمة من علامات الفطيم التجارية .وسيكون بمقدور العملاء الحصول على مزايا عديدة، بما في ذلك خصم بنسبة 25% على جميع قطع الغيار و20% على أجرة العمل، وخصم بنسبة 10% على مجموعة مختارة من الإكسسوارات، وكذلك 10% على نظام الترفيه للمقاعد الخلفية.

كانت هذه تفاصيل خبر «الفطيم تويوتا» تطلق أول بطاقة مسبقة الدفع في قطاع السيارات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.