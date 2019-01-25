«زي دي نت»: دبي سبقت العالم في وسائط النقل ذاتية القيادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تقرير نشرته مجلة «زي دي نت» على موقعها المتخصص أن الهدف الذي حددته دبي بتحويل 25 في المئة من وسائط النقل في الإمارة إلى ذاتية الحركة بحلول عام 2030، هو مجرد البداية.

وصنف الموقع، دبي ضمن الدول الأكثر تقدماً على صعيد تبني أنظمة النقل والعربات ذاتية الحركة على الصعيد التطبيقي في الوقت الذي لا تزال الكثير من الدول غارقة في تفاصيل قوانين وقواعد تنظيم قطاعات النقل لديها.

وأشاد التقرير بحرص دبي على توفير قطاع نقل متطور، يشكل جزءاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة. وقد بدأت عدة شركات رائدة على هذا الصعيد؛ مثل: شركة كريم من خلال التعاون مع شركة نيكست فيوتشر في تطوير وسائط النقل الذاتية الحركة وأنظمتها.كما باشرت دبي، استخدام أنظمة النقل الحديثة في الفضاء؛ بإجراء الاختبارات على تكسي طائرة، وهي التقنية التي تدخل الخدمة على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت المجلة عن هيئة طرق ومواصلات دبي تقديرات تفيد بأن استراتيجيتها تؤثر في خمسة ملايين حركة يومياً، وتوفر 22 مليار درهم سنوياً.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، التي تتماشى مع أهداف دبي الاستراتيجية الأوسع من أجل وضع نفسها كمدينة ذكية رائدة عالمياً ومركز الابتكار العالمي، إلى زيادة بنسبة 13 في المئة في ساعات الإنتاجية الفردية، وخفض تكاليف النقل بنسبة 44 في المئة.

ونوّه التقرير بمشروع هايبرلوب، الذي يختصر زمن الرحلة بين أبوظبي ودبي إلى 12 دقيقة.