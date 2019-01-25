«بارسيلو» تفتتح رسمياً فندق«أوكسيدنتال أي إم بي زد» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت «مجموعة بارسيلو الفندقية»، العلامة الإسبانية في قطاع الضيافة، فندقها الجديد «أوكسيدنتال أي إم بي زد» في دبي ضمن المنطقة الدولية للإنتاج الإعلامي، ويجسد هذا الافتتاح الجديد خطط المجموعة الرامية إلى ترسيخ حضور علامتها في الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن إدارة مجموعة «بارسيلو» الفندقية الإسبانية، والطاقم الإداري لشركة «بارسيلو جلف»، شريك «مجموعة بارسيلو الفندقية» في منطقة الخليج ومقرها دبي، وجمع من رجال الأعمال ومسؤولي الفنادق والقطاع السياحي في الإمارات.

ويشغل الفندق الجديد المصنف من فئة الأربعة نجوم موقعاً متميزاً في دبي بالقرب من موقع معرض «إكسبو 2020» وعلى بعد مسافة 30 دقيقة فقط من مطار دبي.ويتألف الفندق من 239 غرفة وجناحاً موزعة على مبنيين متجاورين، ويضم قاعات لعقد الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات.