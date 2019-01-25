المهيري: التكامل الدولي يعزز الأمن الغذائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافوس: ”الخليج 365”

شددت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، على أهمية تكامل الأدوار والتعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي القائم على الابتكار، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة كركيزة رئيسية لإنتاج غذاء مستدام وصحي في جميع أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة تطوير صيغة مشتركة في مجال تكنولوجيا الغذاء، وتطبيقها على نطاق واسع، لتوفير مصادر الغذاء ومكافحة الجوع في العالم. جاء ذلك خلال مشاركتها في سلسلة جلسات حوارية وتفاعلية، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت أعماله الثلاثاء 22 يناير، وتتواصل حتى اليوم الجمعة، في دافوس بسويسرا.

وشاركت وزيرة الدولة للأمن الغذائي في جلسة بعنوان: «الحوار الغذائي الجديد»، وبحثت آليات تمكين الأفراد حول العالم، من الحصول على خيارات غذائية صحية بديلة، وتعزيز الابتكار في توفير أغذية مستدامة ومفيدة، من خلال تفعيل دور التكنولوجيا الزراعية، والحد من سوء التغذية وتناول الأغذية غير الصحية.

وقالت مريم المهيري، إن النظم الغذائية العالمية ستحتاج بحلول عام 2050 إلى تأمين غذاء مناسب لما يزيد على 9 مليارات إنسان بصورة مستدامة وصحية، مما ستكون له انعكاسات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أهمية تفعيل قنوات الحوار وتطوير صيغة مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة الإنتاج الزراعي بصورة مستدامة، والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية. وأوضحت أن المعطيات والمتغيرات التي تفرضها العولمة بنسختها الرابعة، تؤكد الحاجة لإيجاد نظام غذائي عالمي جديد، يخلق حالة توازن بين توفير غذاء صحي ومستدام لجميع سكان الأرض، والحفاظ على الموارد والبيئة للأجيال القادمة، مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا الزراعية في تطوير الحلول المطلوبة، وإلى أن دولة الإمارات تتبنى في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي المعتمِد على التكنولوجيا بنسبة 30%.

وأكدت مريم المهيري أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود تشكيل إطار عمل عالمي شامل، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مختبراً عالمياً مفتوحاً لتطبيق واختبار أفضل الممارسات العالمية في الإنتاج الزراعي، وابتكار تكنولوجيا تعزز الاستدامة والأمن الغذائي، وتسعى إلى أن تكون مركزاً علمياً رائداً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.كما شاركت مريم المهيري في جلسة بعنوان: «ابتكار نظام غذائي.. نحو برنامج قيادي جديد للعمل»، مع مجموعة من ممثلي النظم الغذائية وقادة عالميين وإقليميين من الحكومات والشركات، إلى جانب المبتكرين وممثلي منظمات مجتمعية ومنظمات المزارعين.