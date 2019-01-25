«المارية» تحتفل برأس السنة الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحتفل جزيرة المارية مع الجاليريا في أبوظبي، برأس السنة الصينية للعام الخامس على التوالي. وبهذه المناسبة المميزة، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بباقة من الفعاليات التي تُقام عند واجهة الممشى البحرية من ٣١ يناير ولغاية 1 فبراير. تتخلل هذه الفعاليات عروضاً للألعاب النارية من شأنها أن تخطف الأنفاس. استكمالاً لما تستضيفه واجهة الممشى البحرية من فعاليات احتفالية لهذه المناسبة، ستستضيف الجاليريا على جزيرة المارية بدورها نشاطات مسلّية من ٣١ يناير ولغاية ٢ فبراير.

وقال ني جيان، سفير الصين لدى دولة الإمارات: «يسرّنا أن نرى العاصمة الإماراتية تحتفي بالتقاليد الصينية وتحتفل بها. فهذه المدينة قد أصبحت وجهة مميزة بالنسبة إلى الزوار الصينيين وإلى المقيمين فيها منهم على حد سواء. هذا وإنّ جزيرة المارية قد نجحت في الترحيب بأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم، للاحتفال عاماً بعد آخر بأهم عيد في التقويم الصيني، ويسرّني حقاً أن أشهد على إكرام الثقافة الصينية والاحتفاء بها».

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة» للعقارات والبنية التحتية: «تمكنت جزيرة المارية بسرعة من أن تصبح مركزاً مهماً للنشاطات الثقافية والفعاليات الفريدة من نوعها، ونجحت في جمع آلاف الزوار والمقيمين في أبوظبي. في العام ٢٠١٩، يُعدّ الاحتفال برأس السنة الصينية أول فعالية تحتفل بها جزيرة المارية، ونحن مسرورون جداً بتوفير تجارب جديدة وعرض مختلف الجوانب الثقافية الأخرى مع تراث غني هنا في قلب عاصمتنا».