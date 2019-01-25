شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات في دافوس.. التكنولوجيا طريقنا في الارتقاء بالخدمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الإمارات خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى التي تتواصل أعماله في دافوس بسويسرا، أنها تسخّر كافة وسائل التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمجتمع لخدمة الناس.

أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تكامل منظومة السياسات الحكومية في الإمارات يمثل أحد أهم ممكنات نجاحها في صناعة مستقبل العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك، خلال مشاركة ناصر الهاملي في جلسة حول مستقبل العمل عقدت ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين: إن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية مستقبلية تقوم على الاستثمار في استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من التحولات التكنولوجية والاقتصادية في تطوير سياسات لوظائف المستقبل.

واستعرض الهاملي تجربة المسرعات الحكومية إحدى الأدوات المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات لتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، ودورها المهم في خلق فرص عمل للمواطنين في قطاعات اقتصادية حيوية واستراتيجية وتمكينهم بما يجعلهم قادرين على المشاركة في مسيرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي.

وأشار إلى تجربة الدولة في تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات للمتعاملين عبر سياسة تعهيدها للقطاع الخاص ليقدمها نيابة عن الحكومة وتحت إشرافها من خلال مراكز ذات مواصفات عالية ووفقاً لمعايير محددة، في خطوة هادفة لتوفير فرص عمل جاذبة في هذه المراكز التي يديرها القطاع الخاص.

من جهة أخرى أكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن أمام حكومات العالم فرصة كبيرة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في تطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة شعوبها ومستقبل الإنسان، داعياً إلى الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف التنموية العالمية.

وقال: إن النموذج المتقدم الذي تمثله دولة الإمارات في تبني تكنولوجيا المستقبل، وتطوير الحلول القائمة على إمكانات وفرص الثورة الصناعية الرابعة مكنها من أن تصبح مقراً لمركز للثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة والخامس عالمياً، ونتطلع إلى توظيف مخرجات عمل المركز في دعم الجهود العالمية في مجالات صناعة المستقبل بالاستفادة من العلوم المتقدمة والموجة التكنولوجية الكبيرة التي تمثلها الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك، خلال مشاركة عمر سلطان العلماء في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمراكز الثورة الصناعية الرابعة العالمية، الذي اختير لعضويته في أعقاب الاتفاق على تأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، بحضور ممثلي مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند والصين، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى التي تتواصل أعماله في دافوس بسويسرا.

وضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، شارك عمر سلطان العلماء كمتحدث رئيسي في جلسة حول الذكاء الاصطناعي.

عمر العلماء في لقاءين مع «سي إن إن» و«سي إن بي سي»:

«الذكاء الاصطناعي» يضيف 220 ملياراً إلى خزينة الدولة

قال عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن العالم يواجه اليوم العديد من التحديات التي تتضمن التغيرات المناخية، والأمراض التي تنتشر بين دول العالم، مشيراً إلى أن الناس يعيشون الآن في كوكب متصل بقوة، بسبب كثافة الاتصال الجوي والبحري بين الدول، وهو ما أدى إلى اعتقاد راسخ لدى الإمارات، بأن عليها تخطي الأطر المحلية والتفكير على المستوى العالمي.

وأضاف العلماء إنه بحكم كونه أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، والوحيد حتى الآن، فإنه يأمل أن تقوم الدول الأخرى بتخصيص وزراء في هذا المجال، مشيراً إلى أن شركة «بي دبليو سي»، قدرت مؤخراً أن تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، سيضيف إلى خزينتها نحو 60 مليار دولار بحلول العام 2030، (220 مليار درهم) من خلال كفاءة استخدام مصادر الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.

أكد عمر العلماء، في تصريحات ل«سي إن بي سي»، أن الإمارات منفتحة على التعاون العالمي في المجال التقني، ونبحث بشكل حثيث توظيف الأفكار والمبادرات في مجال الذكاء الصناعي لتحسين حياة الناس، وأطلقت الدولة مختبراً للتشريعات لتصبح منصة لاختبار المشاريع وإصدار التشريعات بسرعة.

وقال العلماء: القمة العالمية للحكومات تشهد مشاركة 140 حكومة من حول العالم ومسؤولين كبار من الشركات العالمية ورواد الأعمال وخبراء المستقبل، وفي هذه الدورة سنطرح موضوع الاتصال الحكومي وكيفية التواصل الفعال بين الحكومات والشعوب.