شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمائية» والتغير المناخي و«بريكست» تسيطر على دافوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت قضايا العولمة والآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ومحاولات العديد من الدول تحسين صورة أدائها الاقتصادي وتحذيرات من تداعيات التغير المناخي علي فعاليات اليوم الثالث لأعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس. كما حذرت الصين على لسان نائب الرئيس الصيني من السياسات الحمائية التجارية التي تهدد النظام الاقتصادي العالمي.

وباتت قضية التغيّر المناخي محور الاهتمام امس في دافوس، حيث دعي مسؤولو الشركات وصناع القرار إلى التحرّك من قبل الأمين العام للأمم المتّحدة، وفتاة سويدية ثائرة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس،خلال المنتدى من «خسارة السباق» في مواجهة وتيرة التغير المناخي؛ بسبب «غياب الإرادة السياسية».

وقال جوتيريس خلال مداخلة بثت مباشرة عبر «فيسبوك»: إن «وتيرة التغير المناخي أسرع من وتيرتنا، ونحن بصدد خسارة السباق، وإنها لكارثة لكوكبنا».

وتوجه جوتيريس بالقول إلى المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين : «إن التطور أسوأ من المتوقّع، ولا بد من قلب المعادلة».

وقد تعرض اتفاق باريس حول المناخ لنكسة؛ إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيّته سحب بلده من هذه المعاهدة. ويُخشى أن يحذو الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو حذوه.

لكن بالنسبة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، فإن التعهّدات المقطوعة في باريس «غير كافية أصلاً». وقد تعهّدت البلدان الموقّعة على هذا الاتفاق المبرم في عام 2015 على حصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين نسبة إلى مستويات العصر ما قبل الصناعي.

وصرّح: «لا نزال ندعم مصادر الطاقة الأحفورية ولا أرى المغزى من ذلك»، داعياً إلى «حشد قوى القطاع المالي».

وفيما يرتبط بالعولمة، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن انتقاد الذين لا يؤمنون بالتعاون الدولي لن ينقذ نظام الأمم المتحدة، مطالباً بالاهتمام بالأشخاص الذين نالهم أذى جراء العولمة.

وشدد الأمين العام: «ليس كافياً التشهير بهؤلاء الذين يختلفون واعتبارهم قوميين أو شعبويين».

وقال إن المشكلة أكثر جدية من القادة السياسيين الذين يُقَدِّمون المصالح الوطنية على الحلول الدولية، دون تسمية أي حكومة في أمريكا الشمالية أو أوروبا.

وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة لفهم المظالم، ولفهم الأسباب الجذرية بشأن لماذا تختلف معنا قطاعات كبيرة من السكان في أجزاء مختلفة من عالم اليوم». وقال جوتيريش إن المؤسسة السياسية والكيانات الدولية تركت الناس في «حزام الصدأ» من العالم، حيث اختفت صناعات في خضم العولمة والتطور التكنولوجي.

وأكد جوتيريش أن التعاون الدولي الفعال ضروري من أجل السلام العالمي، في الوقت الذي ينتقل فيه العالم من نظام تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخر تهيمن عليه روسيا والصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي سابقاً، جون كيري، في مقابلة مع «سي إن بي سي»، «نقترب من احترار بمعدّل أربع درجات مئوية خلال هذا القرن. وباتت اللامبالاة التي تبديها أغلبية البلدان إزاء هذا الوضع أشبه بالانتحار». (وكالات)