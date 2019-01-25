«غرفة رأس الخيمة» تبرم اتفاقية مع «غرفة كجرات» الهندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أبرمت «غرفة رأس الخيمة» اتفاقية تعاون مع «غرفة كجرات» الهندية؛ وذلك من منطلق تعزيز التعاون فيما بينهما، وتبادل الخبرات والدراسات، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية، تحقق الشراكة البناءة؛ بما يدعم خطط التنمية لدى الطرفين، جاء ذلك خلال مشاركة «غرفة رأس الخيمة» بوفد رسمي برئاسة محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة في المؤتمر العالمي للغرف التجارية في مدينة كجرات بالهند، وتأتي هذه المشاركة ضمن 27 غرفة تجارية شاركت من كافة الدول.وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن الاتفاقية تعد قناة لبدء شراكة استراتيجية فيما بين القطاع الخاص لدى الطرفين، بما يساهم في استقطاب المستثمرين للفرص الاستثمارية بالإمارة، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصاءات والخبرات؛ للوصول لأداء أفضل في كافة المجالات الاقتصادية، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز التعاون في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.