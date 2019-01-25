تباين المؤشرات الخليجية في ختام تعاملات الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع، أمس الخميس، حيث استعادت بعض الأسواق مؤشراتها الخضراء، بينما تراجعت الأخرى، وفي ظل ذلك تراجع أداء السوق السعودية بنسبة 0.37% بعد تباين أداء القطاعات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8434.89 نقطة. وسجلت السوق الكويتية تراجعاً في مؤشرها العام 0.21% بعدما أقفل المؤشر تعاملاته عند مستوى 5493.20 نقطة، وفي المقابل ارتفع أداء السوق البحرينية بنسبة 0.92% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1374.16 نقطة بعد أداء إيجابي لقطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار. وأخيراً ارتفع أداء السوق العمانية في ظل ارتفاع قطاعي الخدمات والمال، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.34% ليقفل عند مستوى 4180.14 نقطة.

السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية، أمس الخميس، وسط ارتفاع التعاملات، في ظل تباين أداء القطاعات، وفي ظل ذلك هبط مؤشر السوق العام بواقع 31.21 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليقفل عند مستوى 8434.89 نقطة،وتناقل المستثمرون ملكية 106.3 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 66 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 102 شركة.

الكويت

هبطت السوق الكويتية في التعاملات، في ظل ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.6 نقطة بنسبة 0.21% وصولاً إلى مستوى 5493.20 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 57.6 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار، نفذت من خلال 2041 صفقة.

عُمان

ارتفعت السوق العمانية في التعاملات بعد أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال،وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.17 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 4180.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال نفذت من خلال 429 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات، واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة.

البحرين

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً جيداً خلال تعاملات جلسة أمس، بعد أداء إيجابي لقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وفي ظل ارتفاع أداء التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 12.53 نقطة أو ما نسبته 0.92% ليقفل عند مستوى 1374.16 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار.