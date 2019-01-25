شكرا لقرائتكم خبر عن جدول «فعاليات دبي» يتضمن أبرز الأحداث خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل دبي مفاجأة الزوار والمقيمين بمختلف الفعاليات المميزة والتجارب المحلية التي تنظّمها. فقد شهد عام 2018 عدداً من الإضافات الجديدة إلى قائمة الفعاليات المقامة في المدينة والتي ستستمر على نطاق أوسع خلال العام الجديد. وفي ما يلي أفضل الفعاليات التي تم إدراجها في جدول فعاليات دبي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، والتي تتنوع بين الترفيه والرياضة:

ستكون مسرحية «عطيل» العمل المسرحي الأول من مسرحيات شكسبير الذي يُعرض على مسرح دبي أوبرا في العام 2019. تعرض المسرحية من 30 يناير حتى 2 فبراير 2019، في دبي أوبرا. أيام 14 و 15 فبراير 2019 على مسرح مدينة دبي للإعلام تصدح الموسيقى لمجموعة من ألمع النجوم في الدورة السادسة لمهرجان «ريد فيست دبي». يستضيف المهرجان كلاً من «فيرجن راديو» ومسرح مدينة دبي للإعلام، وهو يُعدّ المهرجان الموسيقي الأكبر في دبي. وسيشارك في «ريد فيست دبي» أبرز مشاهير البوب والروك والموسيقى الإلكترونية في مكانٍ واحد في الهواء الطلق. ومن ضمن الأسماء المشاركة لهذا العالم «ماكلمور»، و«كاميلا كابيلو» و«جاكس جونز»، ودي جي «سنيك»و«جي-إيزي».

موسيقى الجاز

تعود الدورة ال17 لمهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز الذي سيُقام أيام 20 - 22 فبراير 2019، على مسرح مدينة دبي للإعلام. وقد برزت في دورة العام الماضي من المهرجان ثلاث حفلات مميزة ل«دوران دوران»، و«جون ليجند»، و«ريكي مارتن». أما هذا العام سيشارك سنو باترول، وآر آند بي كوين اليكيا كيز، وفرقة الجاز البريطانية Jamiroquai.

دبي للمأكولات

يعتبر مهرجان المأكولات من 21 فبراير حتى 9 مارس 2019 من أنجح وأكثر المهرجانات المحببة لدى المقيمين في دبي بحيث يتسنّى للزوار اكتشاف المطابخ العالمية وأشهى الأطباق لدى الشعوب المختلفة. وليس هناك مدينة في العالم أفضل من دبي لإقامة هذا المهرجان المميّز كونها تحتضنن أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها. ويمتد مهرجان دبي للمأكولات على مدار عدة أيام في مختلف أنحاء دبي، بحيث تتنوّع فعالياته، مع تقديم العديد من المطاعم لعروض ترويجية رائعة، كما يمكن حضور ورش عمل لتعلّم الطبخ مع أمهر الطهاة العالميين وغيرها الكثير من الأنشطة المرحة والممتعة في آن.

«دبي للقوارب»

يعود معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية البحرية المميزة، بدورته ال27 إلى دبي. وتستعرض هذه الفعالية العالمية أرقى اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه من جميع أنحاء العالم. ويُعدّ معرض دبي العالمي للقوارب فرصة للعارضين والزوار على حدّ سواء للاجتماع في مكان واحد، وللاطلاع على أحدث تقنيات وتصاميم اليخوت. وذلك من 26 فبراير حتى 2 مارس 2019 على قناة دبي المائية، جميرا.

«ثريلر لايف»

يقدّم عرض«ثريلر لايف»القادم مباشرةً من وست أند في لندن أرشيف الفنان مايكل جاكسون الممتد على 45 سنة والذي يتضمن موسيقى السول والديسكو والبوب والروك. قدّمت«ثريلر لايف»أكثر من 4000 عرض على مدار عشر سنوات، ويصل هذا العمل الفني إلى دبي أوبرا ليحتفي بالمسيرة الفنية لأحد أشهر الفنانين في العالم. سيستمتع الجمهور بأروع الأجواء الموسيقية مع قائمة أشهر أغاني مايكل جاكسون من فترة الثمانينات والتسعينات. شاهدوا الحركات الراقصة المبتكرة على وقع موسيقى الفنان الجماهيري المحبوب مايكل جاكسون، الذي سيتذكره الجميع من خلال مشاهدة هذا العرض الذي يستعرض أعماله ورقصاته الشهيرة، خلال الفترة من 26 مارس حتى 30 مارس 2019 في دبي أوبرا.

ديزرت كلاسيك

تُعد «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» البطولة الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يشارك فيها من 24 يناير حتى 27 يناير 2019 في نادي الإمارات للغولف أبرز لاعبي الغولف حول العالم. ويشارك في البطولة هذا العام بدورتها ال30 أبرز الرياضيين الموهوبين في هذه الرياضة. وينضم إلى اللاعب برايسون دوشامبو الخامس على مستوى العالم أبطال كأس«رايدر كاب»الأوروبي وهم تومي فليتوود، وسرجيو غارسيا، وإيان بولتر الذين سيتنافسون للحصول على كأس «الدلة» الشهير، فيما سيعود بطل عام 2018 هاوتونغ للدفاع عن لقبه.

ويعود مهرجان إكس يوغا، الذي يقدّم العديد من حصص اليوغا وغيرها من النشاطات من 1 - 2 فبراير 2019، على شاطئ كايت بيتش. ويُقام إكس يوغا للعام الثالث.

الألعاب النارية مستمرة في إسعاد الجمهور

تتواصل احتفالات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق مع العديد من العروض والفعاليات، حيث إنه بإمكان الجمهور الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في ثلاث وجهات للتسوّق والترفيه، وهي الوجهة الشاطئية العصرية «ذا بييتش» ، ووجهة «السيف» ، و«لا مير» .

وسوف تتوفّر فرص أكبر للربح ، فعند إنفاق 200 درهم في أي من تلك الوجهات ستمنح للمتسوقين فرص الدخول في السحب للفوز كل أسبوع بواحدة من 30 بطاقة هدايا من «مراس القابضة».