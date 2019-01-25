سيولة مركّزة على أسهم «إعمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.10%، ليغلق عند 2514.36 نقطة، بتداولات ب 151.4 مليون درهم بتنفيذ 2222 صفقة توزعت على 79 مليون سهم. وارتفعت 11 شركة، وهبطت 20 شركة.

حققت إعمار العقارية تداولات بقيمة 56.1 مليون درهم، ثم أرامكس 14.7 مليون درهم، ثم دبي الإسلامي 14.2 مليون درهم، ثم إعمار مولز 13 مليون درهم، ثم إعمار للتطوير 12 مليون درهم، لتصل قيمة التداولات على أسهم «إعمار» الثلاثة إلى 81.1 مليون درهم، تشكّل 53.5% من الإجمالي.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: اكتتاب القابضة بإغلاق 0.245 درهم بنسبة 2.08%، ثم تبريد بإغلاق 1.72 درهم بنسبة 1.17%، ثم سوق دبي المالي بإغلاق 0.829 درهم، بنسبة 1.1%، ثم أمانات القابضة بإغلاق 1.09 درهم بنسبة 0.92%، ثم سلامة بإغلاق 0.484 درهم، بنسبة 0.62%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها: عمان للتأمين ب 10% إلى 1.62 درهم، ثم الأسمنت الوطنية بإغلاق 2.28 درهم، بنسبة 9.88%، ثم السلام السودان بإغلاق 1.20 درهم بنسبة 9.77%، ثم المدينة للتمويل بإغلاق 0.28 درهم، بنسبة 6.35%، ثم الخليجية للاستثمارات بإغلاق 0.166 درهم، بنسبة 5.14%.