شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني الزيودي: التغير المناخي التهديد الأهم لأمن العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الجغرافيا السياسية وواقع التبادل التجاري»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2019»، على أن التغير المناخي لا يمثل تحدياً مجتمعياً وأخلاقياً وحسب، بل التهديد الأهم حاليا للاقتصاد والأمن العالميين، لكونه السبب الرئيسي لخسائر بمليارات الدولارات نتيجة آثاره المباشرة على البنية التحتية، وحركة هجرة السكان وتضرر القطاعات الزراعية والتجارية، وصحة البشر.
كما شارك الزيودي في ملتقى «وضع إجراء تعاوني بشأن المخلفات البلاستيكية» الهادف إلى إنشاء مجموعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أجل مناقشة إنشاء شراكة عالمية بشأن المخلفات البلاستيكية.
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