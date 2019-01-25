صادرات الطاقة الأمريكية تتفوق على الاستهلاك في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أول توقعاتها لعام 2020: «إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 12 مليون برميل يومياً في 2019، وإلى نحو 13 مليون برميل يومياً العام المقبل»، ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مكتب الإحصاءات التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أن الازدهار في إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي، سيجعل من الولايات المتحدة مصدّراً صافياً للطاقة في عام 2020، وهو إنجاز لم تحققه البلاد منذ قرابة 70 عاماً.

وستبدأ الولايات المتحدة، بتصدير المزيد من منتجات الطاقة أكثر مما تستورده العام المقبل، حسبما تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.