شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الطاقة الأمريكية تتفوق على الاستهلاك في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أول توقعاتها لعام 2020: «إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 12 مليون برميل يومياً في 2019، وإلى نحو 13 مليون برميل يومياً العام المقبل»، ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مكتب الإحصاءات التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أن الازدهار في إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي، سيجعل من الولايات المتحدة مصدّراً صافياً للطاقة في عام 2020، وهو إنجاز لم تحققه البلاد منذ قرابة 70 عاماً.
وستبدأ الولايات المتحدة، بتصدير المزيد من منتجات الطاقة أكثر مما تستورده العام المقبل، حسبما تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر صادرات الطاقة الأمريكية تتفوق على الاستهلاك في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.