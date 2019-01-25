868 من الإمارات يجتازون «المحلل المالي »

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء إدارة الاستثمار، عن نجاح 45% من 77.245 مرشّحاً ممّن تقدّموا لاختبار المستوى الأول لشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA®)، الذي عُقد في ديسمبر/‏كانون الأول 2018، بإجمالي 34,651 من خبراء الاستثمار المالي حول العالم، وينتقل بهذا المرشحون الناجحون إلى المستوى الثاني من برنامج المحلّل المالي المعتمد، الذي يمثل المستوى الثاني من أصل ثلاثة مستويات يلزم اجتيازها للحصول على شهادة محلل مالي معتمد، والتي تعد أحد أكثر مراجع إدارة الاستثمار المهنية المعتمدة احتراماً وانتشاراً في العالم. وشهد امتحان ديسمبر 2018 استمراراً في زيادة أعداد المتقدمين لامتحان المستوى الأول من البرنامج بنسبة تجاوزت 13% عن المتقدمين في العام 2017.

وسجلت الإمارات العدد الأكبر من المرشحين في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ عدد المتقدمين لخوض الاختبار 868 شخصاً، وسجلت السعودية 362 مرشحاً، بزيادة قدرها 14%.وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الطليعة في ازدياد عدد المرشحين، حيث عُقد امتحان المستوى الأول في ديسمبر الماضي في 134 مركزاً للامتحانات في 85 مدينة عبر 46 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم.