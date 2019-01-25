تقرير: ضعف السيولة النقدية لدى «المركزي» الهندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة اقتصادية أن بنك الهند المركزي ليس لديه الأموال الكافية ولا الفوائض التي يمكن أن يمنحها للحكومة.

وبحسب الدراسة التي قادها «أمارتيا لاهيري» المدير في مركز الأبحاث المالية المتقدمة والتعليم ومقره في مدينة مومباي الهندية فإن خسائر التشغيل التي تكبدها البنك المركزي الهندي قد تدفعه إلى طلب المساعدة المالية من الحكومة وهو ما يهدد استقلال البنك. وأشارت الدراسة التي شملت 45 بنكاً مركزياً في العالم الى أن المتوسط العالمي للنسبة بين رأس المال والأصول لدى البنوك والمؤسسات المالية بلغ 6.56%. وتبلغ النسبة في الاقتصادات الصاعدة 6.96% في حين تبلغ النسبة لدى البنك المركزي الهندي 6.6% بحسب وكالة «بلومبيرج».

وتشعل نتائج هذه الدراسة الجدل حول استقلال البنك المركزي الهندي، في الوقت الذي تجري فيه لجنة مراجعة لحجم الأموال التي يجب على البنك الاحتفاظ بها.

وتقول «بلومبيرج» إن هذه الضغوط قد تكون سبباً رئيسياً في إعلان «أورجيت باتيل» محافظ البنك المركزي الهندي استقالته من منصبه في الشهر الماضي. (د ب أ)