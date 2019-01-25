شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 1969 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاما الأسبوع الماضي، لكن الانخفاض قد يعطي مؤشرا مبالغا فيه على متانة سوق العمل حيث جرى تقدير الطلبات في عدة ولايات من بينها كاليفورنيا.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس: إن عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفض 13 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 199 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 19 يناير.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تراجعا قدره ألف طلب في الطلبات مقارنة مع التقديرات الأولية. (رويترز)
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