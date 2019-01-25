«إيرباص» تحذر من خروج بريطانيا دون اتفاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت «إيرباص»، أمس الخميس، من أنها قد تنقل عملياتها المتعلقة بتصنيع الأجنحة إلى خارج بريطانيا في حالة غياب إجراءات سلسة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتوقعت اتخاذ «قرارات قد تلحق ضرراً بالغاً» بأنشطتها البريطانية، إذا كان الخروج دون اتفاق.

وقال توم إندرز الرئيس التنفيذي للشركة: قطاع الطيران البريطاني يقف الآن على حافة الهاوية، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فسنضطر في «إيرباص» لاتخاذ قرارات قد تلحق ضرراً بالغاً بالمملكة المتحدة». (رويترز)