شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من تداعيات الحمائية التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وانج جيشان، نائب الرئيس الصيني، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، إن السياسات الحمائية التجارية والانعزالية الشعبوية تهدد النظام الاقتصادي العالمي. وتساءل نائب الرئيس الصيني خلال المنتدى «هل ستتقدم العولمة الاقتصادية، أم ستتراجع؟».
وانتقد النائب اتجاه المزيد من الدول إلى الانكفاء على الداخل، مع تزايد العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار في العالم، دون الإشارة مباشرة إلى النزاع التجاري الحالي بين بلاده والولايات المتحدة. (د ب أ)
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