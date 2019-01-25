شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتصدر مدن الترفيه والسياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تقرير لموقع «الإندبندنت»، أن دبي باتت مقصداً رائجاً، ووجهةً سياحيةً مشهورةً للعديد من المسافرين من شتى أصقاع الأرض، الراغبين بقضاء أوقات لا تنسى، والاستمتاع بتجربة سياحية لا مثيل لها.
من جهته، صنف موقع «Corporate Traveller» دبي في صدارة قائمته لمدن الترفيه العالمية خلال رحلات الأعمال، متقدمة على كل من باريس ونيويورك وهونج كونج وجوهانسبرج ولندن.
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