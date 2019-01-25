شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % ارتفاع إنتاج غاز «نوفاتك» الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتك» قوله، أمس الخميس،: إن الشركة، أكبر منتج غاز روسي غير حكومي، ستزيد إنتاج الغاز في 2019 بنسبة 10% وإنتاج الهيدروكربونات السائلة2%.
وأضاف: إن «نوفاتك» وقعت عقوداً لربع الاستثمارات الضرورية لمشروع الغاز الطبيعي المسال الثاني في القطب الشمالي.
ونسبت إليه الوكالة، قوله: إن «توتال الفرنسية» قد تشارك في مشروع بناء محطة غاز مسال في مورمانسك.
كانت «نوفاتك» زادت إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 68.81 مليار متر مكعب في 2018.(رويتر)
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