10 % ارتفاع إنتاج غاز «نوفاتك» الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتك» قوله، أمس الخميس،: إن الشركة، أكبر منتج غاز روسي غير حكومي، ستزيد إنتاج الغاز في 2019 بنسبة 10% وإنتاج الهيدروكربونات السائلة2%.

وأضاف: إن «نوفاتك» وقعت عقوداً لربع الاستثمارات الضرورية لمشروع الغاز الطبيعي المسال الثاني في القطب الشمالي.

ونسبت إليه الوكالة، قوله: إن «توتال الفرنسية» قد تشارك في مشروع بناء محطة غاز مسال في مورمانسك.

كانت «نوفاتك» زادت إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 68.81 مليار متر مكعب في 2018.(رويتر)