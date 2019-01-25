رخصة تجارية وتأشيرات إقامة للمستثمرين في «إكزيكتيف رزيدنسز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إعمار» عن شراكة مع «مركز دبي للسلع المتعددة» في أحدث أساليب التسويق العقاري في دبي لتقديم رخصة مجانية للأعمال التجارية وتأشيرة إقامة مجانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، عند سداد 20% من قيمة الشقة، ضمن وحدات «إكزيكتيف رزيدنسز» الجديدة في مشروع «دبي هيلز استيت».

وتأتي الخطوة ضمن مفهوم «المكتب المنزلي» للعمل من المنزل في «إكزيكتيف رزيدنسز»، في ضوء تنامي عدد الموظفين مالكي الأعمال الشخصية الصغيرة، والطلب على المرونة في ساعات العمل، وزيادة أهمية الشركات الناشئة في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات.

ويستفيد المستثمرون من المزايا المتنوعة التي يقدمها «مركز دبي للسلع المتعددة»، مثل الإعفاء من الضرائب وملكية الشركة بنسبة 100%، واستعادة رأس المال، إضافة إلى خصومات على رسوم تجديد رخصة الأعمال التجارية.