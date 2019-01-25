شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر مع تأثر الدولار بمخاوف النمو.. و«الإغلاق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب أمس الخميس مدعومة بتراجع الدولار بفعل بواعث القلق من أن إغلاقاً مطولاً للحكومة الأمريكية سيكبح النمو الاقتصادي، ورغم تنامي المخاوف من تباطؤ النمو العالمي. وسجل السعر الفوري للذهب 1282 دولاراً للأوقية (الأونصة) في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1281 دولاراً للأوقية. ونزل البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1345 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفضل تراجع المخزونات وزيادة الطلب، وهبطت الفضة 0.2% .(رويترز)

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