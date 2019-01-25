الإمارات سابع أكثر دول العالم ازدهاراً.. و15 في الصحة والرفاه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

تصدرت الإمارات إقليمياً واحتلت المرتبة السابعة على مستوى العالم في عنصر الازدهار للعام 2019، وهو أحد المكونات الرئيسية لمؤشر الدول الجيدة الذي يصدره موقع «ذا جوود كانتري» (أفضل الدول) المتخصص في تصنيف الدول استناداً إلى عدد من المعايير، وهو العنصر الذي يقيس عدداً من المكونات التي تتضمن انفتاح الدولة على التجارة الخارجية، وتدفق الاستثمارات ، والامتثال لمعايير التنمية الأممية، إضافة إلى أنها حلت في المركز أل 15 عالمياً في عنصر الصحة والرفاه.

ويتألف المؤشر الذي يصدر منذ العام 2015، وتقدمت فيه الإمارات في الازدهار والصحة، على السويد وألمانيا وسويسرا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان ،وغيرها، من 7 عناصرهي: العلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والسلام العالمي والأمن، والنظام العالمي، والبيئة، والازدهار والمساواة، و الصحة والرفاه. وتصدرت فنلندا الترتيب العام للمؤشر.

وحازت مدن الإمارات جزءاً كبيراً من مؤشر «المدن الأكثر تنافسية في العالم 2019»، وهو التقرير الذي أصدرته مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، بالتعاون مع «إيرنست آند يونج»، ومؤسسة «كونواي»، ومعهد «ميلكن»، حيث غطى التقرير، دبي والشارقة وعجمان كمنطقة حضرية واحدة، وأبوظبي كمدينة مستقلة، وعدها بين المدن الأكثر تنافسية في العديد من القطاعات، إضافة إلى أنها حققت مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيفات الفرعية.

وتصدرت المنطقة الحضرية التي تضم كلاً من دبي والشارقة وعجمان، عدداً من التصنيفات على مستوى المنطقة وشمال إفريقيا، والتي تضمنت الأعمال والخدمات المالية والصناعات البلاستيكية والكيماوية، وهو الترتيب الذي حلت فيه أبوظبي ثانية، حيث أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية في الإمارات هو الأكثر تنافسية وتكاملاً في المنطقة، إضافة إلى أن المنطقة الحضرية تم تصنيفها على أنها الأكثر تنافسية في المنطقة في مجال الطاقة وكفاءة الاستخدام.

وفي الترتيب الخاص بتنافسية مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع الأغذية والمشروبات، تصدرت المنطقة الحضرية «دبي والشارقة وعجمان»، متبوعة بأبوظبي في المركز الثاني، حيث أشار التقرير إلى أن سوق الأغذية والمشروبات في الإمارات سجل خلال 5 سنوات نمواً بمقدار 22%، من 10.8 مليار دولار في العام 2013، إلى 13.2 مليار دولار في 2018، وتصدرت المنطقة الحضرية التي تضم المدن الثلاث، التنافسية في مجال الآليات الصناعية.

وتصدرت المنطقة الحضرية قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، حيث أشار التقرير إلى أن دبي على وجه الخصوص تعد مركز الربط التجاري والمالي بين الشرق والغرب، فيما جاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة خلف جدة السعودية، وتصدرت أبوظبي ترتيب المنطقة في قطاع المعادن، متبوعة بالمنطقة الحضرية (دبي والشارقة وعجمان) .

كما حلت أبوظبي في المرتبة الثانية في قطاع تنافسية صناعات الطيران على المستوى الإقليمي، والخامسة في قطاع أتمتة وسائل النقل ، وأشار التقرير إلى احتلال الإمارات المرتبة الثامنة على مستوى العالم في مؤشر الجاهزية لتبني استخدام السيارات الكهربائية.

وصنف التقرير دبي بشكل مستقل في المرتبة الحادية عشرة عالمياً ضمن التصنيف الفرعي الخاص بالمدن الأكثر ذكاء .