شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «آي.بي.إم» لأعلى مكاسب في 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سهم شركة صناعة وخدمات الكمبيوتر الأمريكية «آي.بي.إم» خلال تداولات أول أمس الأربعاء أكبر ارتفاع يومي له منذ 10 سنوات وذلك بعد إعلان الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي وتحقيق نتائج تفوق التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال«جيني روميتي» الرئيس التنفيذي للشركة: «ندرس تقديم عروض جديدة للعملاء في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي كمحركات للنمو».
وارتفع سهم الشركة بنسبة 10% تقريبا وهي أعلى زيادة يومية منذ كانون الثاني/يناير 2009 ليصل إلى 135 دولارا.
كانت الشركة أعلنت عن تحقيق إيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 21.8 مليار دولار.(د ب أ)
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