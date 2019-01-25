شكرا لقرائتكم خبر عن كأس دبي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُقام كأس دبي العالمي، سباق الخيول السنوي في دبي، على مضمار ميدان. وقد انطلقت هذه الفعالية عام 1996 من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. فيما يقدم كأس دبي العالمي منصة عالمية تتنافس فيها أفضل الخيول في العالم، وقد أثبت نفسه كواحدٍ من أهم سباقات الخيول حول العالم. علما بأن طيران الإمارات ترعى المجموعة الأولى من كأس دبي العالمي، في 30 مارس 2019، على مضمار ميدان.
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